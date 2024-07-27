Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на воскресенье

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильного ветра и дождей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, ночью 28 июля погодные условия в стране будет определять область повышенного давления, а утром и днем скажется влияние фронтов циклона, идущего с Польши на север Беларуси.
«Ночью — переменная облачность, днем — облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные и грозы», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер прогнозируется южного направления, днем — порывистый сильный. Ночью температура воздуха составит от +12 до +19°С, днем — от +22°С (на западе) до +31°С (на юго-востоке).