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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на воскресенье

По информации Белгидромета, на юго-востоке Беларуси в ближайшие сутки будет все еще жарко — до +31°С.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильного ветра и дождей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, ночью 28 июля погодные условия в стране будет определять область повышенного давления, а утром и днем скажется влияние фронтов циклона, идущего с Польши на север Беларуси.

«Ночью — переменная облачность, днем — облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные и грозы», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ветер прогнозируется южного направления, днем — порывистый сильный. Ночью температура воздуха составит от +12 до +19°С, днем — от +22°С (на западе) до +31°С (на юго-востоке).