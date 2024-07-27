Штормовая погода в регионах Казахстана: ожидаются грозы и жара

Утром и днем на севере, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал. Утром и днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, в центре области сохраняется, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с.