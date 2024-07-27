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Штормовая погода в регионах Казахстана: ожидаются грозы и жара

Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 61% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Kazinform

На западе области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

28—29 июля днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов. В Алматы 28—29 июля днем сохранится сильная жара 36−38 градусов. В Конаеве 28—29 июля ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс).

Ночью 28 июля на западе, юге, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. В Кокшетау — ветер юго-западный, западный днем, порывы 15−20 м/с.

28 июля днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Уральске 28 июля днем ожидается гроза.

На востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области — гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15−20 м/с.

Днем на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в районе Алакольских озер порывы 17−22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−39 градусов. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара 36−38 градусов.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в горах порывы 15−20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области, городе Туркестане ожидается сильная жара 40 градусов.

28 июля ночью в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается гроза.

Утром и днем на севере, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал. Утром и днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, в центре области сохраняется, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.

На юго-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер западный, днем на севере области порывы 15−20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе — ветер западный, днем порывы 15 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем — гроза, ветер западный, юго-западный порывы 15−20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный днем в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 15−20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза, ветер юго-западный 15−20, порывы 25 м/с.