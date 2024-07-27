Штормовая погода в регионах Казахстана: ожидаются грозы и жара

На западе области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью 28 июля на западе, юге, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. В Кокшетау — ветер юго-западный, западный днем, порывы 15−20 м/с.
28 июля днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Уральске 28 июля днем ожидается гроза.
На востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области — гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15−20 м/с.
Днем на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в районе Алакольских озер порывы 17−22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−39 градусов. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара 36−38 градусов.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в горах порывы 15−20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области, городе Туркестане ожидается сильная жара 40 градусов.
28 июля ночью в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается гроза.
Утром и днем на севере, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал. Утром и днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, в центре области сохраняется, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с.
Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.
На юго-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ветер западный, днем на севере области порывы 15−20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе — ветер западный, днем порывы 15 м/с.
В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем — гроза, ветер западный, юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный днем в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 15−20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза, ветер юго-западный 15−20, порывы 25 м/с.