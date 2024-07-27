«Не пытайтесь пнуть или откинуть палкой»: жителей Красноярска атаковали ядовитые змеи

Об этом сообщили в краевом минздраве.
Пострадавшие горожане обратились к токсикологам БСМП за медицинской помощью. Специалисты выяснили, что в подавляющем числе случаев змеи нападали на людей в целях самозащиты. Завидев пресмыкающихся, жители краевой столицы пытались взять их на руки, что строго противопоказано. А некоторые, так увлеклись сбором грибов и ягод, что не заметили змей у себя под ногами и случайно наступили на них.
«Заметив змею, не пытайтесь откинуть ее палкой, или пнуть ее, этим вы только напугаете ее и вызовите агрессию. Совершенно точно не нужно делать “фото со змеей”. А отправляясь в лес за дикоросами, наденьте сапоги и плотные брюки, например, джинсы», — дали рекомендации красноярцам в минздраве.
Если вас укусила змея, необходимо зафиксировать пораженную конечность, чтобы снизить скорость распространения яда. Укушенную ногу нужно прибинтовать к здоровой, придавая ей слегка возвышенное положение. При укусе в руку, конечность фиксируют в согнутом положении с помощью ткани, перекинутой через шею.
Чтобы снизить аллергическую реакцию, следует принять антигистаминный препарат. Ни в коем случае нельзя перетягивать пораженную конечность жгутом, высасывать яд из раны, делать надрезы или прижигать ранку. Также противопоказано пить алкоголь, так как он резко ускоряет распространение яда.
Следует как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Напомним, ранее ученые сообщали, что из-за потепления в Арктике на полуостров Таймыр в Красноярском крае и другие северные территории стали переселяться гадюки, пауки и цапли.