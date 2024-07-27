«Не пытайтесь пнуть или откинуть палкой»: жителей Красноярска атаковали ядовитые змеи

Пострадавшие горожане обратились к токсикологам БСМП за медицинской помощью. Специалисты выяснили, что в подавляющем числе случаев змеи нападали на людей в целях самозащиты. Завидев пресмыкающихся, жители краевой столицы пытались взять их на руки, что строго противопоказано. А некоторые, так увлеклись сбором грибов и ягод, что не заметили змей у себя под ногами и случайно наступили на них.