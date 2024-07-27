Куда можно сдать ненужную одежду в Минске

— У нас в стране есть объединение Красного Креста, которое частенько вывешивает свои сборочные контейнеры в разных городах. Они принимают не только одежду, но и сумки, рюкзаки, одеяла, игрушки. Существуют также благотворительные фонды, государственные учреждения, которые с радостью заберут ненужные вещи и отдадут нуждающимся, например, минский Красный костел, Белорусский фонд милосердия и здоровья и так далее. Есть еще один вариант, более эксклюзивный — это апсайклинг, то есть, когда из старых вещей дизайнеры делают что-то новое и уникальное. Такие инициативы можно легко найти в интернете, — поделилась главный специалист по информационной работе Оператора вторичных материальных ресурсов Светлана Мацкевич.