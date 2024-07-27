Куда можно сдать ненужную одежду в Минске

Одежда очень часто не подлежит переработке. Большинство современных вещей имеют разнообразный состав и фурнитуру, которую необходимо отделить от ткани, а это очень трудоемкий процесс, требующий современных технологий. Поэтому лучше выбрать альтернативные варианты избавления от ненужных предметов гардероба.
— У нас в стране есть объединение Красного Креста, которое частенько вывешивает свои сборочные контейнеры в разных городах. Они принимают не только одежду, но и сумки, рюкзаки, одеяла, игрушки. Существуют также благотворительные фонды, государственные учреждения, которые с радостью заберут ненужные вещи и отдадут нуждающимся, например, минский Красный костел, Белорусский фонд милосердия и здоровья и так далее. Есть еще один вариант, более эксклюзивный — это апсайклинг, то есть, когда из старых вещей дизайнеры делают что-то новое и уникальное. Такие инициативы можно легко найти в интернете, — поделилась главный специалист по информационной работе Оператора вторичных материальных ресурсов Светлана Мацкевич.
Не стоит забывать о том, что некоторые вещи могут быть полезны друзьям или знакомым. Возможно, кому-то из близких как раз нужна новая куртка или платье.
Еще один способ: передать вещи в магазины вторичной одежды, например, секонд-хенды или стоки. В некоторых из них можно получить денежную компенсацию за сданные вещи, в других — скидку на покупки или обмен. Существуют различные онлайн-платформы, где можно продать ненужные вещи или просто отдать их даром.
В Минске очень популярны различные барахолки, на которых можно приобрести вещи на любой вкус по доступным ценам или продать свои. Кстати, продают там не только одежду, но и керамическую посуду, книги, виниловые пластинки и даже фотоаппараты. Местоположение таких барахолок можно найти в интернете, обычно их проводят по выходным дням.
Подготовила Анастасия Косякова.