Стало известно о смерти электронного музыканта Sd Laika

«Питер был чрезвычайно талантливым и оригинальным музыкантом. А еще он был очень веселым, умным и добросердечным человеком. Наша семья любит его и скучает по нему. Мы благодарны всем членам музыкального сообщества, которые поддерживали творчество, много для него значившее», — приводит слова семьи покойного Mixmag.