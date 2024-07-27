Стало известно о смерти электронного музыканта Sd Laika

Скончался американский продюсер Питер Ранж, более известный как Sd Laika. Об этом сообщили его близкие, уточнив, что музыканта не стало еще в прошлом году. Причина смерти не раскрывается.
«Питер был чрезвычайно талантливым и оригинальным музыкантом. А еще он был очень веселым, умным и добросердечным человеком. Наша семья любит его и скучает по нему. Мы благодарны всем членам музыкального сообщества, которые поддерживали творчество, много для него значившее», — приводит слова семьи покойного Mixmag.
Sd Laika работал в жанре экспериментальной электроники, оставаясь непубличной личностью. В 2012-м он выпустил дебютный релиз Unknown Vectors, а спустя два года стал подписантом лейбла Tri Angle Records и представил уникальный по звучанию альбом That's Harakiri. Тогда же небезызвестный Aphex Twin назвал Sd Laika одним из своих любимых современных музыкантов.
Впоследствии на счету артиста появилось еще несколько официальных синглов, последний из которых увидел свет в 2018-м. Коллеги Sd Laika сообщили, что в последние годы не общались с ним и о его смерти не знали.