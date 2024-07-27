АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Казахстане провели масштабную очистку берегов рек и озер, сообщили в министерстве культуры и информации.
Экоплоггинг объединяет в себе фитнесс и уборку мусора. В этой набирающей популярность акции приняли участие тысячи волонтеров.
Пробежка с мусорными мешками — это не просто модное веяние, но и возможность очистить берег озер и рек.
«Целью сегодняшнего экоплоггинга стало повышение экологической культуры среди жителей и туристов, особенно молодежи», — отметил заместитель председателя комитета по делам гражданского общества Минкультуры Елдар Сапаров.
В рамках акции по Казахстану было организовано более 60 мероприятий, в которых приняли участие около 5 тысяч волонтеров, представителей НПО и молодежных организаций.