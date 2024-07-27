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В Казахстане провели масштабную очистку берегов рек и озер

Тысячи волонтеров вышли на экологическую акцию в Акмолинской области.

Источник: Министерство культуры и информации Казахстана

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Казахстане провели масштабную очистку берегов рек и озер, сообщили в министерстве культуры и информации.

Экоплоггинг объединяет в себе фитнесс и уборку мусора. В этой набирающей популярность акции приняли участие тысячи волонтеров.

Пробежка с мусорными мешками — это не просто модное веяние, но и возможность очистить берег озер и рек.

«Целью сегодняшнего экоплоггинга стало повышение экологической культуры среди жителей и туристов, особенно молодежи», — отметил заместитель председателя комитета по делам гражданского общества Минкультуры Елдар Сапаров.

В рамках акции по Казахстану было организовано более 60 мероприятий, в которых приняли участие около 5 тысяч волонтеров, представителей НПО и молодежных организаций.

экология