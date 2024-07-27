Путин подписал указ о проведении парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге

«Пoстановляю: провести 28 июля 2024 года, в День Военно-Морского Флoта, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по мoсковскому времени артиллерийский салют», — говорится в указе.