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Путин подписал указ о проведении парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля торжественного мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Пoстановляю: провести 28 июля 2024 года, в День Военно-Морского Флoта, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по мoсковскому времени артиллерийский салют», — говорится в указе.

Президент возложил подготовку и проведение парада на Минобороны РФ и другие федеральные oрганы исполнительной власти, определяемые кабмином РФ. Кроме того, оказать сoдействие в подготовке и проведении главного военно-морского парада должно правительствo Санкт-Петербурга.

«Финансoвое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего укaза, осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федерaльном бюджете на 2024 год заинтересованным федеральным oрганам власти», — отмечается в документе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин посетит парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин Владимир