Диджей Kast One намекнул, что A$AP Rocky готовит ответ на дисс Дрейка

Рэпер A$AP Rocky, предположительно, продолжит конфликт с Дрейком в предстоящем альбоме Don’t Be Dumb, который выйдет 30 августа. На это намекнул диджей Kast One, отметив, что после этого релиза Роки определенно закрепится в списке противников Дриззи.