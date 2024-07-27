Диджей Kast One намекнул, что A$AP Rocky готовит ответ на дисс Дрейка

Рэпер A$AP Rocky, предположительно, продолжит конфликт с Дрейком в предстоящем альбоме Don’t Be Dumb, который выйдет 30 августа. На это намекнул диджей Kast One, отметив, что после этого релиза Роки определенно закрепится в списке противников Дриззи.
Такой информацией музыкант поделился в подкасте Ebro in the Morning, пишет NME.
«Я слышал, что A$AP Rocky определенно затронул многие важные темы, которые сейчас происходят. Скажем так, список продолжает пополняться», — сообщил Kast One.
Ведущий уточнил, относится ли Роки все еще к числу противников Дрейка.
«После этого он закрепится в списке», — подтвердил диджей.
Конфликт между Роки и Дрейком начал развиваться с выхода мартовского альбома Metro Boomin и Future «WE DON"T TRUST YOU» (2024): в треке Show of Hands Роки нелестно высказался о матери сына Дриззи. Тот позднее ответил на выпад в сингле Family Matters.