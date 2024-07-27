Жара до +45: синоптики предупредили казахстанцев

С 28 и 29 июля на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара +40+41 градус.
Такая же погода в эти дни установится и в Конаеве — 41 градус жары.
В Туркестанской области в пустынных районах 28 июля воздух прогреется до +45 градусов.
В Жамбылской области 28 июля столбики термометров покажут +38+40 градусов. В горных районах возможна гроза.
В остальных регионах страны 28 июля, помимо жары, ожидаются и осадки.
В центре области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал. Утром и днем гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара +38 градусов. В Семее днем также ожидается гроза.
На западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, температура воздуха +35 градусов.
В центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается гроза. В Актау ночью временами ожидается гроза.
На востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град, шквал.
На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. В Петропавловске ожидается гроза и порывистый ветер до 25 метров в секунду.
На западе, юге, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ночью ожидается гроза.
В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. В Костанае 28 июля утром и днем ожидается гроза.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на западе, в пустынных районах области и в Туркестане ожидается сильная жара 40 градусов.
На западе, востоке, юге Карагандинской области в воскресенье также ожидается гроза.
На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается гроза, ветер до 20 метров в секунду.
В Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях сохраняется высокая пожароопасность.