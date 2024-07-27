Жительница Туапсе родила ребенка в пробке на трассе

Беременная туапсинка ехала вместе с родственниками в Краснодар. В районе станицы Саратовской у нее началась родовая деятельность. Для женщины вызвали скорую помощь из Горячего Ключа, чтобы отвезти ее в краевую больницу.
По словам господина Филиппова, пробка возникла в районе шлюзов реки Кубани на трассе М-4 «Дон». В итоге медики решили не ехать дальше, а приняли роды прямо в машине.
Глава кубанского минздрава отмечает, что сейчас здоровью матери и ее ребенка ничего не угрожает: они находятся в краевой клинической больнице № 2.