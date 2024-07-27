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Жительница Туапсе родила ребенка в пробке на трассе

Медикам из Горячего Ключа пришлось принимать роды у жительницы Туапсе из-за пробки на трассе. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Источник: РИА "Новости"

Беременная туапсинка ехала вместе с родственниками в Краснодар. В районе станицы Саратовской у нее началась родовая деятельность. Для женщины вызвали скорую помощь из Горячего Ключа, чтобы отвезти ее в краевую больницу.

По словам господина Филиппова, пробка возникла в районе шлюзов реки Кубани на трассе М-4 «Дон». В итоге медики решили не ехать дальше, а приняли роды прямо в машине.

Глава кубанского минздрава отмечает, что сейчас здоровью матери и ее ребенка ничего не угрожает: они находятся в краевой клинической больнице № 2.

медицина