Молодежь надо спасать: эксперт — о ситуации с наркозависимостью в Молдове

Республика Молдова стала такой страной, в которой молодежи очень легко купить наркотики. Сегодня даже ученик лицея или студент может открыть Telegram и приобрести необходимые наркотические средства. Это катастрофа, заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
«Почему это происходит? Первая причина — тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. Дело в том, что 80% наркозависимых — это люди от 18 до 35 лет. К сожалению, это то трудоспособное население, которое должно учиться в университетах, должно уже работать. Они могли стать молодыми специалистами в разных областях, но, к сожалению, их жизнь затуманена наркотическими средствами», — сказал Кориненко.
По его словам, в Молдове большинство молодых людей употребляют дешевые синтетические наркотики, которые легко вызывают зависимость. Эксперт считает, что молодежь нужно спасать, но для этого нет необходимых инструментов. Многие родители потеряли рычаги управления, когда уехали на заработки и оставили своих детей с бабушками, тетями и дядями, которые не всегда могут уследить за всем.
«К сожалению, эти дети, в большинстве случаев, предоставлены сами себе. Они попадают в плохие компании, где употребляютя синтетические наркотики», — отметил Кориненко.
Он считает, что государству нужно усилить борьбу с наркоторговлей, молодым людям нужно предлагать альтернативу: надо развивать спорт, внедрять различные образовательные программы, организовывать молодежные центры.