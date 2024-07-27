Молодежь надо спасать: эксперт — о ситуации с наркозависимостью в Молдове

«Почему это происходит? Первая причина — тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. Дело в том, что 80% наркозависимых — это люди от 18 до 35 лет. К сожалению, это то трудоспособное население, которое должно учиться в университетах, должно уже работать. Они могли стать молодыми специалистами в разных областях, но, к сожалению, их жизнь затуманена наркотическими средствами», — сказал Кориненко.