Придется попотеть. В Минэнерго сообщили о возвращении веерных отключений на фоне новых рекордов потребления электричества

Тем временем в ООН сообщили, что июнь 2024 года стал 13-ым месяцем, установившим рекорд по температуре за все время наблюдений. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны начать защищать своих граждан от экстремальной жары.