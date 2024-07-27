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Придется попотеть. В Минэнерго сообщили о возвращении веерных отключений на фоне новых рекордов потребления электричества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Минэнерго Узбекистана сообщили о новых рекордах использования электроэнергии в стране и заявили о готовности ввести временные отключения в Ташкенте, чтобы избежать аварий, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным ведомства, недельные показатели использования электроэнергии в Узбекистане на фоне жары увеличились на 16,5 миллиона киловатт-часов — на 7,1%. В частности, 26 июля в Ташкенте был поставлен новый абсолютный рекорд по энергопотреблению. Такая ситуация приводит к перегрузкам и перебоям в электроснабжении.

В связи с этим министерство опубликовало объявление:

«Ситуация требует введения краткосрочных временных ограничений для потребителей Ташкента, чтобы предотвратить системные аварии и предотвратить массовые отключения электричества».

говорится в нем.

В ведомстве отметили, что это экстренные меры, и они вводятся на короткий период времени. В противном случае могут возникнуть критические повреждения энергетической инфраструктуры, ремонт которой займет слишком много времени.

Энергетики также попросили содействия граждан — экономить электроэнергию, не используя электроприборы без особой необходимости. По их словам, это внесет большой вклад в предотвращение перегрузок и аварий.

Тем временем в ООН сообщили, что июнь 2024 года стал 13-ым месяцем, установившим рекорд по температуре за все время наблюдений. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны начать защищать своих граждан от экстремальной жары.

энергетика