Придется попотеть. В Минэнерго сообщили о возвращении веерных отключений на фоне новых рекордов потребления электричества

По данным ведомства, недельные показатели использования электроэнергии в Узбекистане на фоне жары увеличились на 16,5 миллиона киловатт-часов — на 7,1%. В частности, 26 июля в Ташкенте был поставлен новый абсолютный рекорд по энергопотреблению. Такая ситуация приводит к перегрузкам и перебоям в электроснабжении.
В связи с этим министерство опубликовало объявление:
«Ситуация требует введения краткосрочных временных ограничений для потребителей Ташкента, чтобы предотвратить системные аварии и предотвратить массовые отключения электричества».
В ведомстве отметили, что это экстренные меры, и они вводятся на короткий период времени. В противном случае могут возникнуть критические повреждения энергетической инфраструктуры, ремонт которой займет слишком много времени.
Энергетики также попросили содействия граждан — экономить электроэнергию, не используя электроприборы без особой необходимости. По их словам, это внесет большой вклад в предотвращение перегрузок и аварий.
Тем временем в ООН сообщили, что июнь 2024 года стал 13-ым месяцем, установившим рекорд по температуре за все время наблюдений. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны начать защищать своих граждан от экстремальной жары.