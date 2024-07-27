В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение

Спасатели напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.