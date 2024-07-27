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В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Крыму до конца июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 −31 июля в западных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.

Спасатели напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

Кроме того, у каждого жилого строения должна находиться емкость с водой или огнетушитель.

Ранее также сообщалось, что доступ в лесные зоны Севастополя закрыт с 26 июля из-за сложной пожарной обстановки.

пожары