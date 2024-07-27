В метрополитене Екатеринбурга заливает пути

В Екатеринбурге 27 июля город накрыли сильные осадки. Только за ночь по данным синоптика Алексея Пулина в городе выпало девять миллиметров дождя. Непогода ощущается даже под землей. Так, вода проникла на пути одной из станций местного метро.
— Из-за продолжительного дождя в городе на станции «Ботаническая» протек потолок. Струя воды льется прямо на путь, — сообщает telegram-канал «Метро Екатеринбурга».
На видео заметно, как капли воды бьются о шпалы. На фоне же видны влажные следы на плитке тоннеля.
Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Екатеринбургский метрополитен. На момент публикации ответ получен не был.