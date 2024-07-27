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В метрополитене Екатеринбурга заливает пути

На станции метро «Ботаническая» протек потолок.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 45% 761 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 27 июля город накрыли сильные осадки. Только за ночь по данным синоптика Алексея Пулина в городе выпало девять миллиметров дождя. Непогода ощущается даже под землей. Так, вода проникла на пути одной из станций местного метро.

— Из-за продолжительного дождя в городе на станции «Ботаническая» протек потолок. Струя воды льется прямо на путь, — сообщает telegram-канал «Метро Екатеринбурга».

На видео заметно, как капли воды бьются о шпалы. На фоне же видны влажные следы на плитке тоннеля.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Екатеринбургский метрополитен. На момент публикации ответ получен не был.

метро