My Chemical Romance спровоцировали слухи о скором камбэке

Американская группа My Chemical Romance, похоже, намекнула на возобновление деятельности. Музыканты сменили фото профиля в соцсетях, а также опубликовали серию странных постов, которые впоследствии были удалены.
В одной публикации было сказано о раке у певца Кита Урбана, в другой — выражены соболезнования по поводу недавней смерти пожарного Кори Комператоре, который погиб, защищая свою семью во время покушения на Дональда Трампа. Третий пост утверждал, что телеведущему Грегу Гатфилду удалось «затмить» коллегу по индустрии, небезызвестного Стивена Кольбера, отмечает NME.
Поклонники полагают, что My Chemical Romance готовятся к возвращению на сцену, готовят сингл или альбом. Либо же их аккаунт просто-напросто взломали. Ни артисты, ни их представители пока никак не комментировали ситуацию.
My Chemical Romance распались в 2013 году. Спустя почти 10 лет после этого группа отправилась в реюнион-тур, который завершился в марте прошлого года. Их последний релиз, трек The Foundations of Decay, вышел в 2022-м и стал неожиданным для слушателей, однако больше таких сюрпризов не было.