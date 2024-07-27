Из-за непогоды в Екатеринбурге деревья рушатся на автомобили

Шторм накрыл Екатеринбург в субботу, 27 июля. Проливные дожди и сильный ветер стали причиной падения деревьев.
Так, на Химмаше дерево упало на две автомашины, повредив их.
«У нас росло старое дерево, в виде рогатки. Ранее на него уже жаловались коммунальщикам, просили спилить. А накануне дерево, видимо, намокло и стало тяжелее. Ствол обломился, упал на машины», — рассказала порталу E1.ru местная жительница.
В Верх-Исетском районе упавшим деревом придавило автомобили Volkswagen и Lada. У отечественного авто смята крыша и разбиты стекла.
Как сообщалось ранее, из-за мощных продолжительных дождей в Екатеринбурге затопило станцию метро «Ботаническая». Вода просочилась через потолок и полилась на рельсы.
Сильный ливень в Свердловскую область принес каспийский циклон. В воскресенье, 28 июля, присутствие циклона над регионом сохранится, но постепенно он начнет терять активность. Осадков станет меньше, непрерывные дожди сменятся кратковременными. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.