Из-за непогоды в Екатеринбурге деревья рушатся на автомобили

Сильный ливень в Свердловскую область принес каспийский циклон. В воскресенье, 28 июля, присутствие циклона над регионом сохранится, но постепенно он начнет терять активность. Осадков станет меньше, непрерывные дожди сменятся кратковременными. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.