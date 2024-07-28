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Всех, кто решился на ремонт в квартире, ждут новые правила — за что штраф

Россиян предупредили о нововведениях.

Источник: Reuters

С 25 июня в России вступили в силу новые правила, касающиеся ремонтных работ, включая замену батарей, труб и полотенцесушителей.

Минстрой еще в мае утвердил новые формы заявлений и решений о переустройстве и перепланировке помещений в многоквартирных домах в связи с изменениями в Жилищный кодекс РФ, напомнила юрист Ирина Сивакова.

Теперь новыми стали форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения, а также форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании таких работ.

Замена батареи, части труб и полотенцесушителя без необходимых разрешений теперь рассматривается как самовольное переустройство, как и перенос стояков, напомнили власти. Это включает случаи, когда металлические трубы заменяются на полипропиленовые или производятся другие изменения.

За самовольное переустройство собственников могут оштрафовать на 2500 рублей и обязать восстановить прежние конструкции.

ЖКХ