Всех, кто решился на ремонт в квартире, ждут новые правила — за что штраф

Замена батареи, части труб и полотенцесушителя без необходимых разрешений теперь рассматривается как самовольное переустройство, как и перенос стояков, напомнили власти. Это включает случаи, когда металлические трубы заменяются на полипропиленовые или производятся другие изменения.