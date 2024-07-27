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У Lil Yachty и ian вышел клип Hate Me

Рэпер Lil Yachty поделился синглом и клипом Hate Me (2024) с 19-летним фрешменом из Далласа ian. Последнего хейтят в сети, потому что он похож на героя американских комедий про студентов и, по мнению пользователей, звучит как другой хип-хоп-исполнитель, Yeat.

Источник: Звук

Рэпер Lil Yachty поделился синглом и клипом Hate Me (2024) с 19-летним фрешменом из Далласа ian. Последнего хейтят в сети, потому что он похож на героя американских комедий про студентов и, по мнению пользователей, звучит как другой хип-хоп-исполнитель, Yeat.

Ian стал известен благодаря своем вирусному треку Figure It Out (2024). В июне он выпустил дебютный альбом Valedictorian и тогда же выступил на хип-хоп-фестивале Summer Smash.

Что касается Яти, он недавно засветился на новом альбоме продюсера Mustard, а в прошлом месяце представил совместный лонгплей Bad Cameo с Джеймсом Блейком.