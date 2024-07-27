У Lil Yachty и ian вышел клип Hate Me

Рэпер Lil Yachty поделился синглом и клипом Hate Me (2024) с 19-летним фрешменом из Далласа ian. Последнего хейтят в сети, потому что он похож на героя американских комедий про студентов и, по мнению пользователей, звучит как другой хип-хоп-исполнитель, Yeat.