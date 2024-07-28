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Сколько получат за медали Олимпиады 2024 казахстанские спортсмены

В Казахстане олимпийцы и паралимпийцы, которые завоевали призовые места, получают денежные вознаграждения и квартиры, передает агентство Kazinform.

Источник: olympics.com

Согласно действующему законодательству, спортсмен, принесший стране «золото» Олимпийских игр, получит 250 000 долларов.

Также учреждены призовые для олимпийских призеров: 150 000 долларов — за серебряную медаль, 75 000 — за бронзовую.

Премиальные, в размере 30, 10 и 5 тысяч долларов, предусмотрены и за 4, 5 и 6 места соответственно.

Помимо этого, законом предусмотрено выделение квартир в соответствии с завоеванными медалями.

Кроме того, как стало ранее известно, Федерация бокса озвучила размер вознаграждений для членов сборной Казахстана в зависимости от результатов на Олимпиаде-2024 в Париже.

  • 1 место: 220 тысяч долларов (98 миллионов тенге)
  • 2 место: 120 тысяч долларов (53,6 миллионов тенге)
  • 3 место: 70 тысяч долларов (31,3 миллиона тенге)
  • 4 место: 30 тысяч долларов (13,4 миллиона тенге)
  • 5 место: 10 тысяч долларов

А главный тренер и тренерский совет получат финансовое вознаграждение, равное 30 процентам премии боксера, занявшего место.

Напомним, в первый медальный день Олимпиады-2024 Казахстан завоевал две награды: первую золотую медаль стране принес дзюдоист Елдос Сметов, бронзовыми призерами стали Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.