Сколько получат за медали Олимпиады 2024 казахстанские спортсмены

Напомним, в первый медальный день Олимпиады-2024 Казахстан завоевал две награды: первую золотую медаль стране принес дзюдоист Елдос Сметов, бронзовыми призерами стали Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.