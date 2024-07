Игры без огня: олимпийский гимн Гвен Стефани и музей Уилла Смита

Уилл Смит, известный не только как актер, но и как музыкант, не выпускал новых альбомов уже 19 лет, сосредоточившись на кинематографической карьере. И вот долгожданное возвращение. Пластинка Dance In Your Darkest Moments должна выйти уже в этом году, а пока артист публикует второй сингл из альбома — Work Of Art, — а вместе с ним и эффектный клип, снятый в музее.