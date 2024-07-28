Игры без огня: олимпийский гимн Гвен Стефани и музей Уилла Смита

Кажется, Burito стал уже постоянным героем нашей рубрики — а всё благодаря его оригинальной маркетинговой стратегии: каждый месяц музыкант выпускает по мини-альбому из трех треков. Несмотря на приставку «мини», продуктивность впечатляющая. Если представить, что Burito собирал бы из новых композиций полноценные лонгплеи по 12 номеров, за год он смог бы порадовать поклонников аж тремя пластинками (тогда как стандартный временной шаг для подобных релизов — пара лет). Зачем Burito такой гибрид спринта и марафона, знает, наверное, только он сам. Ему же виднее, как закрепить в памяти публики свежие песни, если мы едва успеваем их распробовать, не то что полюбить, как появляются новые. Но надо отдать ему должное: уровень музыкального материала от такой интенсивности работы ничуть не страдает. Раз за разом Burito выдает прекрасно спродюсированные опусы с выразительными мелодиями и эффектными битами. И, конечно, его проникновенный вокал вдыхает в это душу. Любопытно, что Burito старается даже внутри таких компактных сборников выстраивать внутреннюю драматургию. Вот и здесь после образцового медляка «Гоменасай» следуют более подвижные (хотя не менее лиричные) «Часы», ну, а под занавес — дискотечный «Гипноз».