Взойти на небо: религия как социальный клей и духовный анальгетик

Будучи сам искренне увлечен исследуемой темой, религиовед Образцов при этом почему-то не слишком верит в то, что и читатель ею заинтересуется без специальных писательских ухищрений или без острой необходимости сдать какой-нибудь зачет или написать курсовую. Часто в книге можно встретить приемы, которыми лектор-затейник пытается развлечь клюющих носом студентов: «Чтобы избежать мгновенного перехода читателя в царство Морфея, я модифицировал стандартную структуру научно-популярной книги. Сложные термины и теории будут вплетаться в повествование и раскрываться через понятные и интересные каждому примеры». Поэтому в «Религиях мира» периодически возникают несколько анекдотические вымышленные персонажи, которые, как кажется автору, помогают сделать его рассказ более непринужденным: «Представим, ваш сосед Сергей Петрович пришел к вам посреди ночи и с ошалелыми глазами поведал, что только что видел инопланетян». Это эпизод из главы, где речь идет об индивидуальном и иррациональном духовном опыте как главном источнике религии: «Наш с вами старый друг Сергей Петрович абсолютно убежден в том, что видел инопланетян, и он никому ничего не собирается разумно доказывать. Его опыт первичен, и именно он станет (или не станет!) источником новой религии».