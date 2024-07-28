«Взрыв. Дым. Огонь». Как Таганрог пережил последствия взрыва ракеты

«Я вышла купить воды. Стала переходить площадь. Раздался взрыв. Дым. Огонь. Казалось, горит абсолютно всё. Завертелись мысли, что с людьми, картинами. Помчалась в музей. Увидела, что есть пострадавшие, на полу кровь, но, слава богу, никто не погиб. Забежала в зал. И ужас охватил меня: оборудование в руинах, сорванные рамы, битые стёкла, израненные полотна и скульптуры», — вспоминает Тамара Фёдоровна. «Пятница. Вечер. Всё было хорошо. И в одночасье стены стали оранжевого цвета, — делится ощущениями помощник руководителя Вера Нечаева. — Стало горячо. Вскочила со стула. Показалось, что горят волосы. Провела по ним руками. Всё в порядке. Поскольку сидела около окна, то от взрыва несколько осколков попало в меня. Глаз залило. Но врачи прибыли быстро и оказали первую помощь».