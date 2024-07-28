«Взрыв. Дым. Огонь». Как Таганрог пережил последствия взрыва ракеты

Год назад, 28 июля, Таганрог содрогнутся от взрыва прилетевшей в город ракеты. Эпицентр взрыва пришёлся на двор художественного музея. Пострадали люди, здания и произведения искусства. Год спустя корреспондент rostov.aif.ru поговорил с очевидцами ЧП и узнал, как изменилась их жизнь.
«Что-то металлическое ударило по голове».
Таганрог и его обитатели пытаются жить привычной жизнью, постепенно залечивая раны и приходя в себя, восстанавливают силы, ходят на работу и строят планы. Наверное, время всё излечит. Просто для некоторых пострадавших прошло его слишком мало…
Я стою на площади перед памятником императору Александру I, который, как известно, умер в Таганроге. За скульптурой — бывшее здание Центрального банка, особняк XIX века, памятник архитектуры (пер. Лермонтовский, 22). Его в 2018 году передали Таганрогскому художественному музею. С 2019-го здесь регулярно проходили выставки. Сейчас особняк обнесён забором. Скоро начнутся восстановительные работы.
С улицы со стороны памятника царю особняк выглядит почти целым. Внутри — руины. Кровля в пробоинах. Всё это — последствия взрыва. Год назад во двор этого музея угодила модифицированная зенитная ракета комплекса С-200. Минобороны России возложило на Киев ответственность за атаку. Происшествие признали терактом и возбудили уголовное дело.
28 июля 2023 гола в этом здании также проходила выставка. «Золотые имена Серебряного века». По словам директора Таганрогского художественного музея Тамары Пугач, она пользовалась большим интересом посетителей: шла уже несколько месяцев, приходили целыми группами.
В тот день в 14.00 сюда пришли 50 ребят из местного детдома. Для них провели экскурсию, рассказали об известных художниках и их полотнах. Ребята ушли примерно за 40 минут до взрыва. В здании оставались только директор и музейные работники.
«Я вышла купить воды. Стала переходить площадь. Раздался взрыв. Дым. Огонь. Казалось, горит абсолютно всё. Завертелись мысли, что с людьми, картинами. Помчалась в музей. Увидела, что есть пострадавшие, на полу кровь, но, слава богу, никто не погиб. Забежала в зал. И ужас охватил меня: оборудование в руинах, сорванные рамы, битые стёкла, израненные полотна и скульптуры», — вспоминает Тамара Фёдоровна. «Пятница. Вечер. Всё было хорошо. И в одночасье стены стали оранжевого цвета, — делится ощущениями помощник руководителя Вера Нечаева. — Стало горячо. Вскочила со стула. Показалось, что горят волосы. Провела по ним руками. Всё в порядке. Поскольку сидела около окна, то от взрыва несколько осколков попало в меня. Глаз залило. Но врачи прибыли быстро и оказали первую помощь».
«Помню, как что-то металлическое с силой ударило по голове и меня отбросило на противоположную стену, — рассказывает смотритель зала Марина Новикова. — Потеряла сознание. Очнулась, открыла глаза и увидела, что вся в крови. Вокруг дым, огонь, стёкла и что-то сыплется с потолка. Я подумала, что со мной что-то не так. Поползла к балкону, наверное, из-за шока. Там была дверь, но я не смогла бы её открыть из-за решётки».
Марина Геннадиевна получила серьёзные черепно-мозговые травмы, перенесла две тяжёлые операции, долгое время лежала в больнице. Выписалась. Постепенно вернулась к работе. Но её мучают периодические головные боли, головокружение.
Шедевры вернули домой.
Из-за взрыва пострадали не только работники музея, но и 22 произведения искусства:18 живописных работ, три графических листа и одна скульптура. Всего в зале находилось более 100 произведений. Больше всего досталось таким шедеврам, как «Терраса» русского импрессиониста Константина Коровина, «Девочеи. Вербное воскресенье» именитой таганрогской художницы Серафимы Блонской, «Благословение Ревекки» француза Анри Шопена и др.
«Повреждения были разные, — поясняет Тамара Пугач. — Например, графический лист Серова был изрезан осколками стекла. “Портрет мальчика” скульптора Христофора Геворкяна упал и раскололся на две части. У “Благословения Ревекки” были большие прорывы холста и серьёзно повреждён лакокрасочный слой. Я, вообще, не думала, что эту картину можно будет вернуть к жизни. Но реставраторы Государственного Русского музея Санкт-Петербурга совершили настоящее чудо». Русский музей оперативно пришёл на помощь. Уже через неделю после взрыва из Петербурга в Таганрог прибыли специалисты с необходимым оборудованием, чтобы оценить масштабы бедствия. Работали несколько дней. Детально изучали степень повреждений и возможность безболезненной доставки шедевров на реставрацию.
19 сотрудников Русского музея восстанавливали работы восемь месяцев. В апреле в городе на Неве состоялась выставка «Спасённые шедевры. Русский музей — Таганрогу», а 6 июля все 22 восстановленные работы вернулись в Таганрог.
Специально оборудованный автомобиль службы «Арт-курьер» прибыл днём. Водитель увидел радостных встречающих, которые держали плакат «С возвращением! Спасибо Русскому музею» и аплодировали.
«Много лет работаю в этой системе и никогда ещё меня так не встречали!» — удивился водитель.
«А мы не вас встречаем. А наши картины», — радостно прозвучало в ответ.
Сейчас спасённые произведения находятся в фондах хранилища Таганрогского музея. Посторонним вход туда запрещён. Картины должны пройти акклиматизацию, адаптироваться к среде, в которой будут находиться. Открытие выставки запланировано на середину августа.
«За неделю всё восстановили».
Постепенно жизнь налаживается и у таганрожцев. Отремонтировали многоквартирный дом, расположенный рядом с местом падения ракеты. Жильцы многоэтажки живы, здоровы и не хотят вспоминать о том, что случилось здесь год назад.
Владелец ресторана «ЧеховСад» Армен Георгиевич, напротив, охотно делится воспоминаниями. Говорит, что от взрыва ракеты сильно пострадала летняя веранда и кухня: продукты испортились, посуда разбилась, всё оборудование пришло в негодность. Ресторан также расположен рядом с музеем. Общую сумму ущерба бизнесмен оценил в три с половиной миллиона рублей. Но он не стал подавать на компенсацию.
«Мы поняли, что не стоит этого делать. В стране и так всё очень сложно. А ещё мы со своими проблемами. У нас были деньги. За неделю всё восстановили. Главное, что люди живы — и сотрудники, и гости», — добавляет хозяин заведения.
Среди пострадавших — повар холодного цеха Ксения Пожидаева. Когда раздался взрыв, девушка проходила мимо стеклянной двери. Выбило стёкла, и в Ксению полетели осколки. На теле было девять порезов разной глубины. Девушку госпитализировали. В больнице выяснилось, что у Ксении ещё и ушиб лёгкого, было тяжело дышать. Таганроженка неделю провела в больнице и выписалась.
Через четыре месяца после взрыва получила компенсацию — 200 тысяч рублей. Сейчас она пытается забыть тот злополучный день, вернулась на работу в «ЧеховСад» администратором.
«Первое время я пугалась громких звуков. От любого хлопка сильно вздрагивала, не хотела возвращаться на работу. Даже на время ушла из ресторана. Надо было успокоиться, прийти в себя, побороть депрессию. Но у меня здесь работает будущий муж Егор. Вместе быть лучше», — считает девушка.
Для неё, как, наверное, для многих пострадавших от взрыва ракеты 28 июля 2023 года жизнь разделилась на «до» и «после», тогда в медучреждения города с различными ранениями обратились 22 человека. Как разделилась она и для самого Таганрога. Кажется, что не только люди, но и город постепенно справляется со стрессом, приходит в себя. На это требуется время.
Многое ещё надо сделать. Пострадавший музей год простоял без реконструкции. Но область уже выделила деньги на ремонт и реконструкцию здания. Заключён договор с подрядчиком. Скоро начнутся работы, завершение которых запланировано на ноябрь будущего года. Жизнь налаживается…