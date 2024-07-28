Что можно и нельзя делать в день Кирика и Улиты 28 июля на Кирики-мокродырики

Православная церковь 28 июля вспоминает святых Кирика и Иулитту. В народе отмечают день Кирика и Улиты. Но есть еще одно название — Кирики-мокродырики. Оно связано с тем, что в указанный день всегда лил дождь.
Что нельзя делать 28 июля
Не рекомендуется смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Предки верили, что это может грозить болезнью или же смертью кого-то из близких людей. Женщинам нельзя работать 28 июля. Кроме того, указанный день не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Считается, что они не принесут желаемого результата.
Что можно делать 28 июля
По традиции, в указанный день женщины молились святой Улите, так как она считалась бабьей заступницей. Кроме того, 28 июля подходит для того, чтобы избавиться от дурных привычек.
Согласно приметам, пожелтевшая к названной дате липа говорит про позднюю осень. Солнечную погоду предвещают жуки, летающие низко. Восточный ветер предупреждает про дождливую погоду, которая продлится несколько дней.