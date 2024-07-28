Что можно и нельзя делать в день Кирика и Улиты 28 июля на Кирики-мокродырики

Не рекомендуется смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Предки верили, что это может грозить болезнью или же смертью кого-то из близких людей. Женщинам нельзя работать 28 июля. Кроме того, указанный день не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Считается, что они не принесут желаемого результата.