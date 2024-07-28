День работников торговли отмечается в Беларуси 28 июля

Ежегодно в Беларуси в последнее воскресенье июля отмечают День работников торговли, в этом году праздник выпал на 28 июля.
Для отрасли 2024 год является юбилейным — 28 июля органы торговли Беларуси отмечают 100-летие со дня образования. Сегодня в торговле трудятся более 600 тысяч человек по всей республике. Торговля была и остается одной из наиболее значимых отраслей экономики, она с каждым годом продолжает развиваться динамично и стремительно.
В преддверии праздника в стране прошел ряд мероприятий, посвященных истории образования белорусской торговли, ее наиболее значимым достижениям, роли человека, посвятившего свою профессиональную жизнь работе в торговле.
А в Минске 26 июля в республиканском Дворце культуры профсоюзов прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших работников сферы. Присутствовавший премьер-министр Роман Головченко заметил, что торговля прошла большой путь, полный непростых моментов: военное лихолетие, годы становления независимости.
— Все это осталось в прошлом. Сегодня отрасль развивается, развивается уверенно и уже который год держит второе место по вкладу в ВВП страны. Даже западным санкциям не удалось сломить нашу торговлю, мы смогли выстоять, перестроиться, оперативно насытить полки товарами, не допустить провалов ни по одному направлению, — подчеркнул глава Совмина, пишет «Рэспублiка».
Торговля в Беларуси составляет 10% от ВВП, розничный товарооборот за первое полугодие текущего года превысил 41 миллиард белорусских рублей, а доля отечественных товаров составляет почти 77%.