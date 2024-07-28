День работников торговли отмечается в Беларуси 28 июля

Для отрасли 2024 год является юбилейным — 28 июля органы торговли Беларуси отмечают 100-летие со дня образования. Сегодня в торговле трудятся более 600 тысяч человек по всей республике. Торговля была и остается одной из наиболее значимых отраслей экономики, она с каждым годом продолжает развиваться динамично и стремительно.