Легойда раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

— Никто не станет спорить, что христианство — это краеугольный камень французской культуры и идентичности. От просветительницы Галлии святой Женевьевы Парижской до Орлеанской девы, от Собора Парижской Богоматери, где венчался на царство Наполеон, до основателя Европейского Союза Робера Шумана, которого планировали беатифицировать как блаженного, — все это плоть и кровь французского народа. Так прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный инцидент на открытии Олимпиады глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он считает, что те, кто сегодня под улюлюкание опьяненной невежеством публики совершает публичное издевательство над христианством, хочет выпустить из своего народа эту кровь, «чтобы обездвиженное тело французской культуры более не подавало никаких признаков жизни».
Подчеркнув, что у него это вызывает только глубокую искреннюю печаль. Он выразил надежду, что во Франции есть люди верные своей христианской вере и корням.
— За ними — жизнь и будущее. А сборище ополоумевших, бесполых созданий, разукрашенных как варварские племена — уже мертво, несмотря на их хаотичные движения, мертво, как французский суповой петух, лишенный головы, — сказал Владимир Легойда.