Легойда раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

— Никто не станет спорить, что христианство — это краеугольный камень французской культуры и идентичности. От просветительницы Галлии святой Женевьевы Парижской до Орлеанской девы, от Собора Парижской Богоматери, где венчался на царство Наполеон, до основателя Европейского Союза Робера Шумана, которого планировали беатифицировать как блаженного, — все это плоть и кровь французского народа. Так прокомментировал в своем телеграм-канале скандальный инцидент на открытии Олимпиады глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.