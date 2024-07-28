Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида. АРТ»

«Если смотреть на сюжет глобальнее, то это история о том, что нужно быть добрее. В этом основной смысл нашего послания. И уникальность нашего фильма в этом, что с одной стороны — это возврат к чему-то простому, близкому любителям советской фантастики, а с другой — это настоящий современный визуальный аттракцион», — рассказывал о картине режиссер.