Дэвис: Планирующие бомбы ВС России проникают на всю территорию Украины

Он уточнил, что имеет в виду, в первую очередь, фугасные авиационные и планирующие бомбы, сбрасываемые ВС РФ с истребителей. По словам офицера, даже если ВСУ получат новые Patriot, Западу все равно не удастся поставить к ним необходимое количество снарядов.