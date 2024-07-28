Дэвис: Планирующие бомбы ВС России проникают на всю территорию Украины

Киев не сможет противостоять ракетным и бомбовым ударам российской армии даже в случае поставок дополнительных систем ПВО Patriot. Об этом в эфире YouTube заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить», — отметил эксперт.
Он уточнил, что имеет в виду, в первую очередь, фугасные авиационные и планирующие бомбы, сбрасываемые ВС РФ с истребителей. По словам офицера, даже если ВСУ получат новые Patriot, Западу все равно не удастся поставить к ним необходимое количество снарядов.
Ранее Дэвис объяснил, почему российские авиабомбы серьезно подрывают боеспособность украинских войск. Они настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить. Аналитик уверен, что Киев не сможет в ближайшие годы создать нечто подобное.
Напомним, ВКС России ежедневно сбрасывают на объекты ВСУ большое количество бомб различных типов, в том числе самые тяжелые, массой 1500 и 3000 килограммов. Одна ФАБ-3000 способна уничтожить взводный опорный пункт, защищенный земляными укреплениями. Ее взрыв накрывает площадь, которая равна 11 футбольным полям.