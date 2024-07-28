В Москве за нападение на полицейского задержан сын миллиардера Мусы Бажаева

В Москве за драку с полицией задержан сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти. Муса Бажаев сомневается, что его сын может совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». Бывший советник главы Росгвардии, депутат Александр Хинштейн сообщил, что руководство МВД взяло разбирательство дела под контроль «в связи с активными попытками повлиять» на его ход.