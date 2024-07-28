«Не буксуйте, пацаны»: Niletto выгнал с концерта в Екатеринбурге подравшихся зрителей

— Сейчас нам важно, чтобы вот эта ситуация мирно разрешилась, — обратился певец в зал, указывая на виновников паузы. — Не буксуйте, пацаны. На моих выступлениях вы драки устраивать не должны. Есть охрана? Вот туда пройдите, пожалуйста, и выведите двух молодых людей. Можно с девчатами тоже увести, которые буксуют. Чтобы еще под акустическую «Не вспоминай» кто-то кому-то личико разодрал? Эта песня про любовь. Можете идти на концерт Макса Коржа и там разноситься. А мы будем дальше делать добро.