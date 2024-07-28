«Не буксуйте, пацаны»: Niletto выгнал с концерта в Екатеринбурге подравшихся зрителей

На концерте Niletto в Екатеринбурге произошла пьяная драка. Певец выступил в Tele-Club на музыкально-гастрономическом фестивале Grott Fest. Во время исполнения песни «Не вспоминай» под гитару двое парней и несколько девушек, стоявшие в передних рядах, устроили потасовку.
Niletto это заметил, остановил выступление и попросил охрану вывести конфликтующих зрителей.
— Сейчас нам важно, чтобы вот эта ситуация мирно разрешилась, — обратился певец в зал, указывая на виновников паузы. — Не буксуйте, пацаны. На моих выступлениях вы драки устраивать не должны. Есть охрана? Вот туда пройдите, пожалуйста, и выведите двух молодых людей. Можно с девчатами тоже увести, которые буксуют. Чтобы еще под акустическую «Не вспоминай» кто-то кому-то личико разодрал? Эта песня про любовь. Можете идти на концерт Макса Коржа и там разноситься. А мы будем дальше делать добро.
После слов певца в хале действительно стало спокойно. Во время концерта автор «Любимки» и «Если тебе будет грустно» исполнил главные хиты и новые треки, в том числе песню «Еду я на Родину», которая уже успела покорить сердца фанатов и особенно нравится взрослым поклонникам исполнителя.
Зрители тепло поприветствовали певца. В зале собрались сотни поклонников Niletto. Весь вечер они подпевали исполнителю, танцевали и веселились.
— Я уже третьих раз на концерте Niletto, и каждый раз это особенная атмосфера. Ребята (Niletto и его команда танцоров, — Прим. ред.) очень крутые! От них столько энергии и позитива исходит. Каждый концерт дарит очень крутые эмоции и заряд на несколько дней, — поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц.
Ранее мы рассказывали, сколько стоит выступление Niletto на корпоративе или заказном мероприятии. 18 июля певец выступал на закрытой вечеринке в честь дня рождения «Мисс Екатеринбург-2015» Владиславы Тарасовой.