Париж-2024: Казахстан 28 июля поборется за медали в двух видах спорта

Впервые выходят 3 спортсмена: первым в ⅛ финала выходит А. Оралбай против О. Олаоре (Нигерия). Далее в 1/16 финала А. Шымбергенов против З. Еашаш (Иордания), Асланбек выигрывал противника дважды. Третьим в 1/16 финала выступает Н. Кызайбай против Г. Соррентино (Италия) — серебряная призерка ЧЕ-2022, бронзовая призерка ЕИ-2023.