В последнее воскресенье июля отмечается День ВМФ. Мэр Хабаровска поздравил моряков и ветеранов Военно-морского флота России. Он отметил значимость праздника для Краснофлотского района, известного как База КАФ, и подчеркнул историю Краснознаменной Амурской флотилии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Эта дата — память о морской славе нашего государства, одна из основ его оборонной мощи. Мы чествуем военных моряков, которые защищали и продолжают защищать морские рубежи. Они олицетворяют мужество, отвагу, самоотверженность и верность Родине», — сказал Сергей Кравчук.
Он выразил гордость за ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые трудились на крупнейших заводах — судостроительном имени Кирова и судоремонтном военном № 179.
«Военные моряки всегда прославляли флот России, и сегодня они достойно продолжают традиции своих предков. Этот день особенный для всех, кто связал свою жизнь с Военно-морским флотом России: для тех, кто сейчас на службе или в походах, и тех, кто ждет их на берегу. Особенно хочу выразить благодарность ветеранам, воспитавшим достойную смену. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессионализма, благополучия, оптимизма и успехов», — сказал глава краевого центра.