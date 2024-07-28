Мэр Хабаровска поздравил моряков и ветеранов Военно-морского флота России

«Военные моряки всегда прославляли флот России, и сегодня они достойно продолжают традиции своих предков. Этот день особенный для всех, кто связал свою жизнь с Военно-морским флотом России: для тех, кто сейчас на службе или в походах, и тех, кто ждет их на берегу. Особенно хочу выразить благодарность ветеранам, воспитавшим достойную смену. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессионализма, благополучия, оптимизма и успехов», — сказал глава краевого центра.