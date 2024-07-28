В Алматинском зоопарке рассказали, какие имена выбрали для гималайских медвежат

Как пояснили представители зоопарка на странице в Instagram, Айсар, ай — луна, сар — сильный, могущественный, означает «сильный, как луна», символизирует силу и устойчивость. Его имя отражает его мощь и великолепие, как луна на ночном небе. Талас, названный в честь величественной реки в Казахстане, символизирует поток и непрерывное движение. Это имя олицетворяет мощь природы и жизненную силу.