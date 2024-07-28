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Капитан «Штандарта» рассказал, чем помогли команде фрегата жители Испании

Источник: Российская газета

Жители испанского острова Иль-Аруса тепло приняли российский фрегат «Штандарт», несмотря на ограничения властей. Об этом рассказал ТАСС капитан парусника Владимир Мартусь.

Тем не менее судну пришлось покинуть территориальные воды Испании, поскольку проблемы с оборудованием и снабжением так и не удалось решить.

«Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, несмотря на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас воды и еды», — отметил капитан.

По его словам, сейчас судно направляется за 12-мильную зону, а оттуда моряки попробуют еще раз достучаться до испанских властей.

Впрочем, добавил Мартусь, во время стоянки команде фрегата оказали помощь местные жители. Люди, отдыхавшие на пляже, заметили, с каким трудом команда пытается поднять 250-килограммовый якорь, и решили подсобить.

«И даже привезли нам целую кастрюлю шашлыка, так что на какое-то время настроение радостное», — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее власти Франции запретили «Штандарту» пришвартоваться в порту Бреста в Бретани. Планировалось, что судно примет участие в морском фестивале, проходившем с 12 по 17 июля.

После отказа со стороны французов фрегат направился к берегам Испании, чтобы пополнить запасы воды и провианта. Однако и там моряков не захотели принять. В этой связи капитан приказал бросить якорь в бухте Иль-Аруса.

В посольстве РФ в Мадриде заявили, что работают над решением проблемы, но просьб о содействии от капитана им не поступало.