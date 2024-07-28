Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

28 июля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Шымкент, Алматы, ночью в городах Атырау, Усть-Каменогорск, Риддер, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».