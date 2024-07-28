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Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК

28 июля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Шымкент, Алматы, ночью в городах Атырау, Усть-Каменогорск, Риддер, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

экология