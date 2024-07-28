Губернатор Приморья поздравил всех причастных с Днем ВМФ

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые приморцы! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота России!». В этот торжественный день я желаю всем, кто связал свою судьбу со службой Отечеству в рядах ВМФ, крепкого здоровья, успехов в походах и теплых встреч на родном берегу. Слава Военно-Морскому Флоту России!".