Губернатор Приморья поздравил всех причастных с Днем ВМФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил всех причастных с главным морским праздником. День Военно-Морского флота особенный для приморской столицы. Теплые слова от главы Приморья для моряков, жителей и гостей города, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Губернатор с гордостью заявил, что победы и подвиги наших военных моряков навсегда вошли в историю России. А Андреевский флаг стал одним из главных символов величия нашего Отечества.
«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые приморцы! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота России!». В этот торжественный день я желаю всем, кто связал свою судьбу со службой Отечеству в рядах ВМФ, крепкого здоровья, успехов в походах и теплых встреч на родном берегу. Слава Военно-Морскому Флоту России!".
Глава края также отметил, что он твердо верит в то, что молодежь сохранит и приумножит традиции отечественного флота, заложенные уважаемыми ветеранами.
День ВМФ отмечается в России с 1839 года — тогда эту дату ежегодно отмечали 24 июля. В 1980 году мероприятие перенесено на последнее воскресенье июля.
Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала праздничную программу Дня Военно-Морского флота. Ознакомиться с ней вы можете в нашем материале.