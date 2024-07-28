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Губернатор Приморья поздравил всех причастных с Днем ВМФ

Олег Кожемяко: слава Военно-Морскому Флоту России!

Источник: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил всех причастных с главным морским праздником. День Военно-Морского флота особенный для приморской столицы. Теплые слова от главы Приморья для моряков, жителей и гостей города, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Губернатор с гордостью заявил, что победы и подвиги наших военных моряков навсегда вошли в историю России. А Андреевский флаг стал одним из главных символов величия нашего Отечества.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны, уважаемые приморцы! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота России!». В этот торжественный день я желаю всем, кто связал свою судьбу со службой Отечеству в рядах ВМФ, крепкого здоровья, успехов в походах и теплых встреч на родном берегу. Слава Военно-Морскому Флоту России!".

Глава края также отметил, что он твердо верит в то, что молодежь сохранит и приумножит традиции отечественного флота, заложенные уважаемыми ветеранами.

День ВМФ отмечается в России с 1839 года — тогда эту дату ежегодно отмечали 24 июля. В 1980 году мероприятие перенесено на последнее воскресенье июля.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала праздничную программу Дня Военно-Морского флота. Ознакомиться с ней вы можете в нашем материале.