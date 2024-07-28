В Хабаровском крае появится организация для содержания дамб и набережных

Планируется, что новое учреждение будет заниматься управлением всех гидротехнических сооружений и строительством набережных в Комсомольске и Хабаровске. На встрече с жителями Комсомольска-на-Амуре заместитель председателя правительства Хабаровского края по строительству Керим Сунгуров и министр строительства Алексей Дубов обсудили эти вопросы, передаёт AmurMedia.
Жители задали вопрос о содержании набережной после её завершения. Дубов уточнил, что для него не имеет значения, будет ли набережной управлять город или край. Он также отметил возможность получения дохода от аренды мест для торговли и развлечений, что может помочь в её содержании.
Керим Сунгуров сообщил о планах создания краевого государственного бюджетного учреждения (КГБУ), которое возьмёт на себя содержание не только набережной, но и других значимых объектов. Он отметил, что многие гидрозащитные сооружения в Хабаровском крае требуют сложного обслуживания, с чем муниципалитеты не справятся из-за ограниченного бюджета.
По его словам, обсуждение с врио губернатора уже состоялось, и предварительно принято решение о создании учреждения, которое станет владельцем всех этих сооружений, включая набережные в Комсомольске и Хабаровске. Если учреждение не будет создано к моменту завершения строительства набережной, её временно передадут муниципалитету.
Сунгуров также подчеркнул необходимость пересмотра законодательства и выделения дополнительных средств для набора персонала и приобретения техники. Создание нового учреждения позволит контролировать все гидротехнические сооружения и набережные, а также содержать специалистов для их эксплуатации.
Дубов добавил, что сроки завершения строительства набережной в Комсомольске будут перенесены с сентября на ноябрь.