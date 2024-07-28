На Камчатке отметили День военно-морского флота России

«История Камчатки неразрывно связана с историей флота. Моряки-тихоокеанцы являются поводом для гордости каждого из нас, продолжая традиции, которые на камчатских берегах заложили наши славные предки — Витус Беринг, Иван Елагин, Василий Завойко, Дмитрий Максутов, Петр Ильичев и Николай Вилков. Благодаря вам Камчатка остается и всегда будет надежным форпостом нашей страны на Северо-Востоке», — сказал Владимир Солодов.