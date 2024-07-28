На Камчатке отметили День военно-морского флота России

Торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ, состоялись в Петропавловске-Камчатском.
В центре краевой столицы прошла церемония возложения цветов к памятнику Василию Завойко с участием командующего войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирала Александра Юлдашева и губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
«История Камчатки неразрывно связана с историей флота. Моряки-тихоокеанцы являются поводом для гордости каждого из нас, продолжая традиции, которые на камчатских берегах заложили наши славные предки — Витус Беринг, Иван Елагин, Василий Завойко, Дмитрий Максутов, Петр Ильичев и Николай Вилков. Благодаря вам Камчатка остается и всегда будет надежным форпостом нашей страны на Северо-Востоке», — сказал Владимир Солодов.
Неотъемлемым элементом празднования стал морской парад военных кораблей в акватории Авачинской бухты, полюбоваться которым вышли сотни жителей. После этого на площади имени Ленина началась праздничная программа. Для гостей в течение дня выступят военный оркестр и творческие коллективы. Завершатся торжества в 22.00 фейерверком.
Напомним, в этом году на Камчатке отметят 170-летие обороны Петропавловска в ходе Крымской войны.