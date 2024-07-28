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Гидрометцентр: в августе в России возможны первые заморозки

Источник: Российская газета

Август считается месяцем неожиданностей и сюрпризов. Начало августа в московском регионе прогнозируется жарким, а вот к концу месяца погода может резко измениться. Вплоть до заморозков.

— В августе температура выше нормы прогнозируется на западе европейской территории — в Калининградской, Псковской областях, Карелии. На севере — в Мурманской области. И на востоке Коми «, — рассказала “Российской газете” заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

При этом днем на северо-западе в среднем плюс 19−24 градуса.

В центральных областях, во многих северных областях, в Поволжье, на юге температура будет соответствовать климату. Так, в центре днем в среднем плюс 20−25 градусов. На Верхней Волге плюс 19−24 градуса. Южнее Казани будет теплее — 24−29 градусов. В южных регионах до плюс 33 градусов.

Тепло в последний месяц лета будет на Урале и юге Западной Сибири, кроме Кемеровской области и Алтая.

Так, на юге Урала — в Свердловской, Курганской и Челябинской областях — древние температуры будут колебаться в пределах 19−24 градусов. На юге Западной Сибири — 21−26 градусов.

Около нормы и чуть ниже нормы температура ожидается в центральных и южных областях Красноярского края, в Иркутской области. Днем плюс 18−23 градуса.

В Приморье и Хабаровского крае ещё достаточно тепло — до плюс 27 градусов.

Не слишком дождливым август ожидается в северо-западных областях, на севере — в Вологодской, Архангельской областях, Коми.

Сухая погода прогнозируется в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. В Кемеровской, Томской, Новосибирской областях осадков ожидается немного.

А вот в Поволжье дождливо. Также много осадков на Урале, в Башкирии, Татарстане, в Хабаровском крае, Магаданской области.

В Москве август ожидается не слишком дождливым. По ночам температура 9−14, днем — 20−25 градусов.