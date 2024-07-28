Гидрометцентр: в августе в России возможны первые заморозки

В центральных областях, во многих северных областях, в Поволжье, на юге температура будет соответствовать климату. Так, в центре днем в среднем плюс 20−25 градусов. На Верхней Волге плюс 19−24 градуса. Южнее Казани будет теплее — 24−29 градусов. В южных регионах до плюс 33 градусов.