Какая погода ожидает казахстанцев 28 июля

«Под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на юго-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди».
Днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Жетысу, на юге области Абай и в пустынных районах Туркестанской области по-прежнему сильная жара.
«Днем на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу и на западе Жамбылской области сохраняется очень сильная жара».
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре, западе области Абай, на юге области Улытау, на севере, востоке области Жетысу прогнозируется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге и в пустынных районах Туркестанской, в центре и на юге Кызылординской области, на западе и в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.