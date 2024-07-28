Шершневское и Иремельское водохранилища превентивно избавят от лишних запасов: к чему готовиться

«Из-за этого в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в Южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопление бóльшего количества домовладений», — говорят в администрации.