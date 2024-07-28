Шершневское и Иремельское водохранилища превентивно избавят от лишних запасов: к чему готовиться

Из-за продолжительных дождей уровень воды в озерах и реках Челябинской области значительно повысился, возможны риски для окружающей инфраструктуры.
Для того, чтобы не допустить переполнения Шершневского водохранилища, принято «оперативное решение о сбросе воды с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий».
«Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду, что позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений», — прокомментировали в Минэкологии региона.
Специалисты отмечают, что, например, «возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения», следует соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов.
Власти Миасса информируют, что пытаются не допустить перелива в Иремельском водохранилище, потому ведется контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов.
«Из-за этого в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в Южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопление бóльшего количества домовладений», — говорят в администрации.
Там просят горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.