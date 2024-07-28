Дожди разгонят дым из соседних регионов в Бодайбинском районе

Повернуть ситуацию в благоприятную сторону могут осадки 28 июля. Дождь «прибьет» дымку и небо разъяснит. Стоит отметить, что на 27 июля в муниципальных образованиях лес горел на 13 участках. Для их тушения привлекли более 130 человек, в том числе более 70 пожарных-десантников.