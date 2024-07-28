Дожди разгонят дым из соседних регионов в Бодайбинском районе

Обстановка с пожарами в соседних с Иркутской областью регионах влияет на жителей северо-восточных районов Приангарья. Дым и смог стоят уже несколько недель в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Как сообщили в правительстве региона, по прогнозам синоптиков 28 июля ситуация улучшится из-за дождей.
— Дым от лесных пожаров поступает в эти муниципальные образования из соседней Республики Саха (Якутия). В самих же районах лесопожарная обстановка контролируемая. Угрозы перехода пожаров в населенные пункты нет, — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Повернуть ситуацию в благоприятную сторону могут осадки 28 июля. Дождь «прибьет» дымку и небо разъяснит. Стоит отметить, что на 27 июля в муниципальных образованиях лес горел на 13 участках. Для их тушения привлекли более 130 человек, в том числе более 70 пожарных-десантников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за сложной гидрологической обстановки в Приангарье остаются подтопленными 43 приусадебных участка. Большая часть специалистов работает в Тайшетском и Нижнеудинском районах.