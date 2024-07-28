Лицей в Кузьминках заработает только в 2025 году

Готовность строящегося лицея в микрорайоне Кузьминки составляет 80%. Работа ведется в соответствии с графиком. В здании уже готовы окна и пол, почти готов фасад, монтируются подвесные потолки.
«Сейчас строители активно занимаются отделкой актового и спортивного залов. В столовой уже уложили керамогранитную плитку, идет монтаж оборудования в горячем и холодном цехах, устанавливаются плиты, электросковороды, мясорубки и пекарные станки. Впереди — монтаж перил на всех лестницах, установка видеокамер по периметру фасада», — сообщил в своем телеграм-канале региональный министр образования Иван Кротт.
Для лицея уже завезли мебель и оборудование: интерактивные доски, цифровые лаборатории, станки и швейные машинки для уроков труда. Идет благоустройство дворовой территории.
Однако, несмотря на практически полную готовность объекта, как сообщил Иван Кротт, в полную мощность лицей заработает не 1 сентября, а только в 2025 году.
Напомним, новый лицей будет химико-технологическим с общеобразовательными и профильными классами, в нем смогут учиться 1122 школьника.