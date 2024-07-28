Лицей в Кузьминках заработает только в 2025 году

«Сейчас строители активно занимаются отделкой актового и спортивного залов. В столовой уже уложили керамогранитную плитку, идет монтаж оборудования в горячем и холодном цехах, устанавливаются плиты, электросковороды, мясорубки и пекарные станки. Впереди — монтаж перил на всех лестницах, установка видеокамер по периметру фасада», — сообщил в своем телеграм-канале региональный министр образования Иван Кротт.