Жительница Красноярского края удивила певицу Еву Польну своим голосом

Жительница Красноярского края стала участницей шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, в котором смогла запутать всех звезд и удивить певицу Еву Польну своим голосом и слухом. Выпуск программы был показан в эфире 27 июля.
В шоу девушка по имени Лолита выступала в качестве секретного участника. По правилам, две команды на протяжении всего шоу пытаются угадать, кто из 9 участников умеет петь. В конце появляется десятый участник, про которого никто ничего не знает. Это так называемый «джокер».
Лолита в подсказках заявила, что однажды уже смогла одержать победу в конкурсе с песней своей звездной тезки Лолиты «Титаник». Команда Евы Польны посчитала, что девушка наверняка хорошо поёт и выбрала её в заключительном этапе, пригласив совместно спеть с артисткой.
Однако во время исполнения песни выяснилось, что у Лолиты нет ни голоса, ни слуха. В итоге команда Польны проиграла команде Полины Гагариной.
После выступления сибирячка рассказала, что живёт в пгт. Шушенское на юге края. Работает в местной столовой, где весь коллектив дружно болеет за неё. Девушка была очень рада спеть на одной сцене со звездой и извинилась, что не смогла принести артистке победу в шоу.