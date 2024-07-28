Жительница Красноярского края удивила певицу Еву Польну своим голосом

После выступления сибирячка рассказала, что живёт в пгт. Шушенское на юге края. Работает в местной столовой, где весь коллектив дружно болеет за неё. Девушка была очень рада спеть на одной сцене со звездой и извинилась, что не смогла принести артистке победу в шоу.