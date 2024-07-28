Православный мир 28 июля отмечает день Крещения Руси: что рекомендуется делать

Православные 28 июля отмечают важный праздник — Крещение Руси, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Событие произошло в 988 году, когда князь Владимир принял христианство и повелел крестить всех своих подданных.
В церковном календаре 28 июля является днем памяти святого равноапостольного князя Владимира. В этот день совершаются торжественные богослужения, проходят крестные ходы, проводятся праздничные концерты и выставки, посвященные событиям церковной истории.
В мае 2010 года этот день был внесен в список государственных памятных дат, после того как двумя годами ранее патриарх Алексий II предложил это сделать от имени Архиерейского собора РПЦ.
Есть ряд традиций, которые особенно приветствуются. Например, рекомендуется посетить храм, помолиться и поблагодарить Бога за благополучие. Также важно заняться давно отложенными делами; провести уборку дома, мыть окна и проветривать помещения, так как считается, что солнечные лучи 28 июля принесут здоровье и богатство.
Если погода позволяет, День Крещения Руси полезно провести на свежем воздухе, еще лучше — в кругу близких и друзей, поддерживая добрые отношения.
Также есть ряд запретов, которые стоит соблюдать: например, нельзя начинать новые дела и проекты, продавать плоды со своего участка, нельзя ссориться с близкими, унывать, думать о плохом, чтобы не притянуть к себе несчастья.
История Крещения Руси. Киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988 году. Согласно древнейшей русской летописи — «Повести временных лет», обряд состоялся в византийском поселении в Крыму — Корсуни (греческое название — Херсон, ныне территория города Севастополь). По другим источникам, Владимир был крещен в Киеве или в одной из своих резиденций близ него.
После принятия христианства Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие капища, организовал крещение киевлян, а позднее — и остальных жителей Древнерусского государства. В 996 году в Киеве была учреждена русская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, а в других центрах Руси (в частности, в Новгороде) установлены епископские кафедры. В 990-е годы началось строительство первых каменных и деревянных церквей. В целом процесс христианизации Древней Руси завершился к
По мнению историков, принятие христианства Владимиром было обусловлено как его личными духовными исканиями, так и рядом внутри- и внешнеполитических причин. Язычество не устраивало князя в качестве государственной идеологии, так как противоречило идее централизации государственной власти. Кроме того, принятие христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских держав своего времени и значительно повысить ее международный статус. Также историки отмечают, что к принятию христианства Владимира могла подтолкнуть память о матери его отца, княгине Ольге, которая крестилась в Византии в 950-х годах.