Православный мир 28 июля отмечает день Крещения Руси: что рекомендуется делать

По мнению историков, принятие христианства Владимиром было обусловлено как его личными духовными исканиями, так и рядом внутри- и внешнеполитических причин. Язычество не устраивало князя в качестве государственной идеологии, так как противоречило идее централизации государственной власти. Кроме того, принятие христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских держав своего времени и значительно повысить ее международный статус. Также историки отмечают, что к принятию христианства Владимира могла подтолкнуть память о матери его отца, княгине Ольге, которая крестилась в Византии в 950-х годах.