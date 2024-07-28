Движение на участке трассы Тогот-Курма в Ольхонском районе перекроют 29 июля

На участке автодороги Тогот-Курма в Ольхонском районе перекроют движение 29 июля. Ограничение будет действовать всего один час — с 10:00 до 11:00. На отрезке с 0 по 17 км проведут буровзрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Дорога расположена на особо охраняемой природной территории, работы на ней сопряжены с экологическими ограничениями. Проведение буровзрывных работ допускается в рамках реконструкции, согласно Постановлению Правительства РФ, — пояснили в пресс-службе.
Работы проведут в рамках реконструкции автомобильной дороги. При этом, перед стартом ремонта специалисты оценили влияние взрывов на фауну и дали определенные предписания подрядчику.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ситуация с задымленностью в северных районах Приангарья может разрешиться 28 июля с приходом дождей. Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы затягивает дым от пожаров в Якутии.