Движение на участке трассы Тогот-Курма в Ольхонском районе перекроют 29 июля

На участке автодороги Тогот-Курма в Ольхонском районе перекроют движение 29 июля. Ограничение будет действовать всего один час — с 10:00 до 11:00. На отрезке с 0 по 17 км проведут буровзрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.