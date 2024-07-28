На «Иртышский Сабантуй» в Омске пришли 40 тысяч человек

Здесь было представлено «Татарское подворье», воссоздающее быт татар начала прошлого века, дом татарина. В «Этнодеревне» гостям продемонстрировали национальные костюмы, гастрономию, обряды и игры. Все желающие смогли поучаствовать в матер-классах по декоративно-прикладному и художественному творчеству и приобрести сувенир на память.