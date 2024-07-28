На «Иртышский Сабантуй» в Омске пришли 40 тысяч человек

Вчера, 27 июля, в парке «Зеленый остров» прошел II Международный Иртышский Сабантуй, организованный правительством Омской области и республикой Татарстан.
Здесь было представлено «Татарское подворье», воссоздающее быт татар начала прошлого века, дом татарина. В «Этнодеревне» гостям продемонстрировали национальные костюмы, гастрономию, обряды и игры. Все желающие смогли поучаствовать в матер-классах по декоративно-прикладному и художественному творчеству и приобрести сувенир на память.
На гастрономической площадке «Вкусно» гостей поили чаем и угощали чак-чаком. На открытой концертной площадке прошел гала-концерт творческих коллективов Республики Татарстан и Омской области.
Также в рамках праздника состоялись соревнования по пляжному волейболу, национальной борьбе корэш, армрестлингу, гиревому спорту. В акватории «Зеленого острова» стартовала парусная регата.
В общей сложности традиционный национальный праздник в честь окончания полевых работ посетили около 40 тысяч человек.