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День ВМФ с размахом празднуют хабаровчане

С раннего утра возле колеса обозрения начали собираться сотни людей.

Источник: РИА "Новости"

День ВМФ с размахом отметили на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. В рамках празднования состоялся парад кораблей, которые не только показали себя, но и сделали символические залпы, сообщает AmurMedia.

С раннего утра возле колеса обозрения начали собираться сотни людей. Непогода, обрушившаяся на краевой центр в эти выходные, не испортила праздника.

После торжественных речи и поздравлений состоялся грандиозный парад судов. Шесть кораблей от «Росгвардии» и пограничной службы прошли от Амурского утеса к мосту, по пути давая залп.

— Каждый год прихожу на праздник и ни разу не пропустил. Приехали с семьей на набережную и встретил прежних сослуживцев. Этот праздник сближает — боевое братство, — поделился хабаровчанин Алексей.

Для гостей была организована выставка водолазного снаряжения и вооружения, включавшая и беспилотные водные аппараты.

— Сегодня всей семьей приехали. Гуляем, отдыхаем. Радостно видеть множество людей, связанных с флотом, и тех, кто просто пришел посмотреть на корабли и насладиться атмосферой, — рассказали хабаровчанин Михаил.

Кроме того, ансамбль песни и пляски регионального пограничного управления выступил с концертной программой.

— Военно-Морской Флот России представляет собой мужество, честь, славу, непрерывную историю побед и надежную защиту национальных интересов России. Это событие особенно важно для нашего Краснофлотского района, история которого тесно переплетается с Краснознаменной Амурской флотилией, увековеченной в многочисленных памятниках. Моряки отряда сторожевых кораблей, — рассказал мэр Хабаровска в своей речи.

Также он подчеркнул, что современный, сильный и боеспособный флот всегда был и будет залогом безопасности, процветания и могущества России!