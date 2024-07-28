День ВМФ с размахом празднуют хабаровчане

День ВМФ с размахом отметили на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. В рамках празднования состоялся парад кораблей, которые не только показали себя, но и сделали символические залпы, сообщает AmurMedia.
С раннего утра возле колеса обозрения начали собираться сотни людей. Непогода, обрушившаяся на краевой центр в эти выходные, не испортила праздника.
После торжественных речи и поздравлений состоялся грандиозный парад судов. Шесть кораблей от «Росгвардии» и пограничной службы прошли от Амурского утеса к мосту, по пути давая залп.
— Каждый год прихожу на праздник и ни разу не пропустил. Приехали с семьей на набережную и встретил прежних сослуживцев. Этот праздник сближает — боевое братство, — поделился хабаровчанин Алексей.
Для гостей была организована выставка водолазного снаряжения и вооружения, включавшая и беспилотные водные аппараты.
— Сегодня всей семьей приехали. Гуляем, отдыхаем. Радостно видеть множество людей, связанных с флотом, и тех, кто просто пришел посмотреть на корабли и насладиться атмосферой, — рассказали хабаровчанин Михаил.
Кроме того, ансамбль песни и пляски регионального пограничного управления выступил с концертной программой.
— Военно-Морской Флот России представляет собой мужество, честь, славу, непрерывную историю побед и надежную защиту национальных интересов России. Это событие особенно важно для нашего Краснофлотского района, история которого тесно переплетается с Краснознаменной Амурской флотилией, увековеченной в многочисленных памятниках. Моряки отряда сторожевых кораблей, — рассказал мэр Хабаровска в своей речи.
Также он подчеркнул, что современный, сильный и боеспособный флот всегда был и будет залогом безопасности, процветания и могущества России!