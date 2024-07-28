Размытые паводком дороги начали восстанавливать в Нижнеудинском районе

Также дорожные службы обустроили временный проезд через реку Хингуйка на 29-м км автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна. Сложная гидрологическая обстановка в регионе находится на особом контроле и по прогнозам стабилизируется в ближайшие двое суток. При этом в Приангарье продолжает действовать режим повышенной готовности.