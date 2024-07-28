Размытые паводком дороги начали восстанавливать в Нижнеудинском районе

В Иркутской области продолжают устранять последствия паводков. Так, в Нижнеудинском районе дорожники приступили к восстановлению размытых участков дорог. Как сообщили в пресс-службе правительства Приангарья на 26 км автодороги Шумский-Чеховов уже обустроили объездную.
— Всего на 27 июля поводками было повреждено 17 участков дорог в Тулунском. Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах. На всех участках устраняются последствия подтопления, выставлены дорожные знаки, ведется мониторинг, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Также дорожные службы обустроили временный проезд через реку Хингуйка на 29-м км автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна. Сложная гидрологическая обстановка в регионе находится на особом контроле и по прогнозам стабилизируется в ближайшие двое суток. При этом в Приангарье продолжает действовать режим повышенной готовности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трассу в Ольхонском районе перекроют из-за буровзрывных работ. Они пройдут в рамках реконструкции участка автодороги Тогот-Курма.