Ситуация с подтоплениями в Башкирии улучшается — МЧС

В некоторых муниципалитетах Башкирии наблюдается улучшение ситуации, связанной с подтоплениями территорий из-за обильных дождей. По данным МЧС, в Белорецком и Баймакском районах, а также в городе Сибай сняли с контроля восемь случаев.