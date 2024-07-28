Ситуация с подтоплениями в Башкирии улучшается — МЧС

В некоторых муниципалитетах Башкирии наблюдается улучшение ситуации, связанной с подтоплениями территорий из-за обильных дождей. По данным МЧС, в Белорецком и Баймакском районах, а также в городе Сибай сняли с контроля восемь случаев.
По-прежнему экстренные службы контролируют 16 ситуаций подтоплений в Баймакском, Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Учалинском, Мелеузовском и Салаватском районах. Угрозы затоплений здесь нет.
Усиленное дежурство спасатели несут у Миндигулово в Бурзянском районе, где подтоплены 15 домов, и у населенного пункта Мулдашево в Учалинском районе, где подтоплена дорога.
«Продолжаем круглосуточный мониторинг за контролем прохождения опасных и неблагоприятных погодных явлений. В Главном управлении МЧС работает оперативного штаб. Ситуация находится на контроле», — подчеркнули в спасательном ведомстве.