Оранжевый погодный уровень: прогноз на 28 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, днем порывистый, местами по республике сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +22°С по западу до +31°С по юго-востоку страны.