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Оранжевый погодный уровень: прогноз на 28 июля

Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на воскресенье.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Смартпресс

«Днем 28 июля по западной половине республики и в Минске ожидаются грозы и усиление западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении Белгидромета.

Утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Польши на север Беларуси.

Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, днем порывистый, местами по республике сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +22°С по западу до +31°С по юго-востоку страны.